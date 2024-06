Edmundo critica Payet duramente após Flamengo 6 x 1 Vasco

Goleada histórica

O Vasco enfrentou o Flamengo no último domingo (2), pela sétima rodada do Brasileirão Série A. A equipe sofreu uma goleada histórica para o rival. O clássico terminou em 6 a 1 para o CRF.

Payent, jogador do Vasco, durante partida contra o Flamengo no estádio Maracanã pelo Brasileirão Série A



Vegetti abriu o placar para o Almirante, mas depois disso o Rubro-Negro Carioca tomou conta da partida. Com gols de Everton Cebolinha, Pedro, Daviz Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, o Fla goleou o rival.

Vale destacar que o time de Álvaro Pacheco, que estreou neste jogo, jogou a segunda etapa toda com um a menos, já que no final do primeiro tempo, o zagueiro João Victor foi expulso por uma entrada em De La Cruz.

Edmundo detona Payet

Em live realizada em seu canal no YouTube, o ex-jogador e ídolo vascaíno Edmundo, criticou e muito o camisa 10 Payet. Segundo ele, o jogador se escondeu durante todo o clássico e não fez nada durante toda a partida.

“O jogo foi ganho no meio-campo. Os craques do Flamengo estavam no meio-campo, e os craques do Flamengo chamaram a responsabilidade. Diferente do craque do Vasco, que se escondeu do jogo”, analisou o ex-jogador.

O ídolo vascaíno foi além e deixou claro que não entende o prestígio que o medalhão europeu tem com a torcida do Gigante da Colina, mesmo tendo feito pouca coisa pelo Clube desde sua chegada.

“Goza de prestígio com o torcedor sem fazer nada. O Payet não fez nada com a camisa do Vasco ainda. Sobressai num jogo contra um time pequeno no Carioca, dá um passe num jogo contra o Vitória, mas é muito pouco. Craque foi o que fez o Arrascaeta. Flamengo perdendo e ele chamou a responsabilidade”, continuou Edmundo.

Próxima partida do Vasco

Agora, o Gigante da Colina só volta a campo na noite do dia 13 de junho, contra o Palmeiras em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão Série A. Em sete partidas disputadas até aqui, o time carioca soma apenas seis pontos e está em 13º lugar.

