Departamento de matemática atualiza chances de rebaixamento do Vasco

Vasco tem chances reduzidas após rodada do Brasileirão

O Vasco começou o Campeonato Brasileiro com uma campanha abaixo, em menos de um turno o Cruzmaltino teve três treinadores diferentes. Dentro desse cenário, a equipe correu risco de permanecer na zona de rebaixamento pelos confrontos difíceis das últimas rodadas

© Getty ImagesVegetti comemorando gol marcado no clássico entre Vasco x Fluminense (Foto: Buda Mendes/Getty Images)



Desde a chegada de Rafael Paiva, o time começou a conquistar resultados melhores na competição e segundo levantamento do Departamento de Matemática da UFMG. O Cruzmaltino tem 18% de chances de cair para segunda divisão.

O clube estava com mais de 50% para cair para segunda divisão. Mas os bons resultados e os 5 pontos longe da zona de rebaixamento fizeram com que os números fossem amenizados pelo estudo.

São as vitórias improváveis em momentos chave da competição como o jogos contra o São Paulo, Fortaleza e Internacional que deram 9 pontos. que ajudaram o Cruzmaltino viver outra realidade.

Bom momento no fim do turno

O time mudou desde a chegada de Rafael Paiva, mesmo com alguns tropeços a equipe começou a ser competitiva. A melhor fez que o Vasco vencesse dois confrontos difíceis já que São Paulo e Internacional lutavam para ficar na parte de cima da tabela.

Mesmo com as derrotas a equipe tem dificultado as equipes com melhor elenco. Visto que o Cruzmaltino perdeu para o Bahia fora de casa e conseguiu ser mais efetivo do que as derrotas para Criciúma e Flamengo.

Vasco classifica para Libertadores? Vasco classifica para Libertadores? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Por fim, as próximas rodadas encerramos o primeiro turno serão fundamentais para a equipe que tem um confronto direto com o Corinthians nesta rodada podendo abrir oito pontos do primeiro colocado da zona de rebaixamento.

Próximo duelo do Vasco

O Vasco recebe o Corinthians em São Januário, nesta quarta-feira(10) 19h (horário de Brasília) as duas equipes precisam vencer para se livrar do rebaixamento, já que uma abre o Z-4 e outra que se afastar de vez abrindo oito pontos

Para acompanhar todas as emoções de Vasco x Corinthians acesse o site do Bolavip Brasil. A partida será feita em tempo real 1h30 antes da bola rolar, além de toda cobertura de pós-jogo.

Reações da Internet