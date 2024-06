David Luiz e Flamengo definem futuro e pré-contrato com exterior é descartado

Futuro de David Luiz

David Luiz foi titular na goleada do Flamengo sobre o Vasco por 6 a 1 e marcou um dos gols. O veterano tem sido muito elogiado internamente pela liderança e rendimento. Seu contrato vai até dezembro.

Com seu vínculo com o Flamengo se encerrando no fim da temporada, David Luiz só deve ter uma definição sobre a renovação de vínculo no final do ano. O jogador está feliz no clube e na cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o Coluna do Fla, o Rubro-Negro e o defensor devem definir em outubro ou novembro se continuarão juntos em 2025. O cenário é bem parecido com o que já aconteceu com outros atletas como Bruno Henrique e Everton Ribeiro.

David Luiz e o Flamengo já iniciaram as conversas para uma possível renovação de contrato, mas foi apenas um primeiro contato para definir os planos para esse assunto.

Nada de pré-contrato

As duas partes só devem definir a situação do jogador no último trimestre do ano. David Luiz pode assinar, a partir do dia 1 de julho, um pré-contrato com qualquer equipe e sempre recebeu sondagens do exterior.

O portal informou que mesmo neste cenário, o defensor não pretende aceitar nenhuma proposta enquanto é jogador do Flamengo. O AEK e futebol árabe fizeram algumas consultas recentemente, mas sem oferta.

O zagueiro de 37 anos tem nove partidas pelo Flamengo em 2024, e, entre altos e baixos, vem numa sequência positiva na equipe comandada por Tite. Ele tem apenas um gol marcado na temporada, justamente no clássico.

Reserva

O Flamengo entra em campo na noite da próxima quinta-feira (13), buscando, além dos três pontos no Campeonato Brasileiro, a sexta vitória seguida na temporada e vive um bom momento em 2024.

A equipe de Tite venceu os últimos cinco jogos que disputou. O zagueiro David Luiz deve ficar no banco para o confronto diante do Grêmio e uma oportunidade acontecerá nas próximas partidas.