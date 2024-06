meia pede contratação de Souza, Teixeira e mais 2 

Chegada de Coutinho

Philippe Coutinho já tem a rescisão com o Aston Villa acertada como informado nos últimos dias e está bem próximo de se tornar jogador do Vasco para sequência da temporada. O atleta já está no Rio de Janeiro e pode ser o primeiro de uma grande lista a chegar.

© Getty ImagesCoutinho está chegando ao Vasco e pode não ser único



Uma das principais exigências feitas pelo atleta é a de um time competitivo, pois o jogador tem a intenção de voltar à Seleção Brasileira. Em alto nível atuando em seu país, ele acredita que conseguirá estar na próxima Copa.

Além disso, o meia pediu as contratações de Souza e Alex Teixeira no Vasco, e sugeriu Allan, acertado com o Botafogo, e Lyanco, do Southampton. Todos são amigos do atleta e também alvos possíveis no mercado da bola.

Alex Teixeira e Souza

Há um impasse na questão da possível contratação de Souza e Teixeira, pois o clube não quer onerar a folha de pagamento, que já não tem muito espaço atualmente. A informação inicial foi dada por Matheus Giubert.

O Vasco já abriu negociações para fechar a contratação do volante Souza e do retorno do atacante Alex Teixeira. O Cruz-Maltino já apresentou valores de uma proposta aos dois jogadores, e os dois acharam a proposta salarial do clube baixa.

As partes seguem negociando e o Vasco vai fazer tudo o que for possível para ter Philippe Coutinho e um time competitivo para sequência da temporada e tem estudado algumas possibilidades. A negociação com a dupla está em curso.

Carreira no Vasco

Após deixar o Cruz-Maltino em 2009, Coutinho fez longa carreira na Europa e está retornando 15 anos depois. No Velho Continente, o meio-campista jogou por Inter de Milão, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa.

No Liverpool foi onde esteve no auge, se tornando o camisa 10 e principal jogador da equipe inglesa. Se tornou ídolo e deixou o clube rumo ao Barcelona, onde não conseguiu suprir as expectativas naquela ocasião.

Ele também atuou no Al Duhail, no Catar. Pela Seleção Brasileira, o jogador disputou a Copa do Mundo de 2018, Copa América e também acumula partidas de Eliminatórias. Na edição na Rússia, ele foi eleito um dos melhores jogadores da campanha canarinha.