Coutinho confirma negociação com o Vasco: “existem conversas, é verdade”

Dentro de campo, o Vasco se classificou na Copa do Brasil, derrotou o Fortaleza, nos pênaltis. Entretanto, o principal assunto que o torcedor quer saber é Coutinho, o possível retorno do jogador de 31 anos.

Na sexta-feira (24), o atleta desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Com alguns vascaínos presentes para ver o jogador de perto, a imprensa fez algumas perguntas em relação ao possível retorno ao Gigante da Colina:

“Vou ser breve com vocês porque estou viajando há mais de 17 horas, estamos cansados. Não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda“, comentou Coutinho ainda no aeroporto.

Todavia, o que deixa o torcedor animado é a confirmação de conversas para um novo ciclo no Vasco: “a única coisa que consigo falar é que existem conversas, é verdade. E o que falei em São Paulo sabem a minha vontade, isso todo mundo já sabe“, confirmou o próprio meio-campista aos jornalistas presentes.

A situação com o Aston Villa

Na última temporada, o atleta defendeu as cores do Al-Duhail SC, do Qatar. Em 21 partidas, marcou seis gols e anotou três assistências. O período de empréstimo termina em junho, assim, teoricamente retornaria ao Aston Villa, da Inglaterra.

Conforme publicado pela mídia inglesa, a equipe de Unai Emery não conta com Coutinho para a próxima temporada europeia. Dessa forma, segundo o GE, o brasileiro já conversa com Pedrinho, presidente do Vasco, há um mês.

Contratado após uma temporada com lesões no Barcelona, o brasileiro assinou um contrato até junho de 2026 com o Aston Villa. Na ocasião, o treinador do clube inglês ainda era Steven Gerrard, companheiro do brasileiro no Liverpool.

Portanto, ainda será definido se Philippe Coutinho assinará um contrato de empréstimo, ou chegará de forma definitiva ao Vasco. Nos próximos dias, com o atleta no Rio de Janeiro, as negociações devem ser finalizadas.

