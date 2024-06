Conmebol sorteia nesta segunda-feira (3) confrontos da Libertadores e da Sul-Americana; confira o seu time

O sorteio dos confrontos

Nesta segunda-feira (3), a Conmebol realizou o sorteio das oitavas de final da Libertadores de 2024 e definiu o chaveamento da competição até a grande final.

Foto: NATHALIA AGUILAR/Getty Images – Conmebol realizou o sorteio dos confrontos da Libertadores e da Sul-Americana nesta segunda-feira (3)



O evento aconteceu na sede da Confederação, em Luque, no Paraguai. Os confrontos da próxima fase estão marcados para as semanas de 14 e 21 de agosto, prometendo muita emoção e disputas acirradas entre os melhores times da América do Sul.

Um dos pontos de destaque foi a indefinição no Grupo C, que conta com o Grêmio. Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, dois jogos do time gaúcho foram adiados.

Confrontos da Copa Libertadores

Essas partidas serão disputadas nesta terça-feira (4) contra o Huachipato e no sábado (8) diante do eliminado Estudiantes. Enquanto o The Strongest já garantiu sua vaga, Grêmio e Huachipato ainda brigam pela classificação.

Os confrontos das oitavas de final da Libertadores foram assim definidos:

San Lorenzo x Atlético-MG

Nacional-URU x São Paulo

Flamengo x Bolívar

x Bolívar Colo-Colo x Junior Barranquilla

Talleres x River Plate

Peñarol x 1º Grupo C

Botafogo x Palmeiras

x 2º Grupo C x Fluminense

Os clubes foram divididos em dois potes: um com os líderes e outro com os vice-líderes dos grupos da fase anterior. Os primeiros colocados de cada grupo terão a vantagem de decidir os jogos das oitavas de final em casa.

Qual é a maior torcida dos clubes brasileiros que disputam a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana? Qual é a maior torcida dos clubes brasileiros que disputam a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

O chaveamento mostra um caminho complicado para os brasileiros. No mesmo lado da chave, o clássico nacional entre Palmeiras e Botafogo pode levar o vencedor a enfrentar o São Paulo nas quartas de final. Já o Flamengo, se passar pelo Bolívar, poderá encontrar o Grêmio, caso o Tricolor termine como primeiro do Grupo C.

Do outro lado, o Fluminense também pode enfrentar um clássico nacional se o Grêmio se classificar em segundo no Grupo C. E o vencedor desse possível confronto poderá pegar o Atlético-MG nas quartas de final. Todos os times argentinos estão nesse lado da chave: San Lorenzo, que enfrenta o Galo, e o clássico entre River Plate e Talleres.

A Conmebol anunciou que o campeão da Libertadores 2024 receberá uma premiação de até US$ 33,05 milhões (R$ 166,2 milhões), um aumento significativo em relação ao ano anterior. O prêmio para o vencedor da final foi ajustado de US$ 18 milhões para US$ 23 milhões.

Confrontos da Copa Sul-Americana

Na mesma cerimônia, também foram definidos os cruzamentos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Contudo, os confrontos exatos ainda aguardam os resultados dos playoffs, que ocorrerão nas semanas de 17 e 24 de julho. Esta fase precede as oitavas de final, marcadas para as semanas de 14 e 21 de agosto.

Os cruzamentos das oitavas de final da Sul-Americana serão:

Playoff G x Fortaleza

Playoff D x Sportivo Ameliano (PAR)

Playoff F x Lanús

Playoff H x Racing (ARG)

Playoff B x Belgrano

Playoff C x Independiente Medellín

Playoff E x Cruzeiro

Playoff A x Corinthians

Os playoffs da Sul-Americana serão definidos da seguinte forma:

Playoff A: melhor 2º da Sul-Americana x pior 3º da Libertadores

Playoff B: 2º melhor 2º da Sul-Americana x 2º pior 3º da Libertadores

Playoff C: 3º melhor 2º da Sul-Americana x 3º pior 3º da Libertadores

Playoff D: 4º melhor 2º da Sul-Americana x 4º pior 3º da Libertadores

Playoff E: 5º melhor 2º da Sul-Americana x 5º pior 3º da Libertadores

Playoff F: 6º melhor 2º da Sul-Americana x 6º pior 3º da Libertadores

Playoff G: 7º melhor 2º da Sul-Americana x 7º pior 3º da Libertadores

Playoff H: 8º melhor 2º da Sul-Americana x 8º pior 3º da Libertadores

O que dizem os torcedores?