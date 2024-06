Salário de Philippe Coutinho no Vasco é revelado

Mesmo com interesse de Botafogo e outros clubes, meio-campista está decidido a jogar no Gigante da Colina

Detalhes da oferta vascaína

O Vasco vive um momento ruim no Campeonato Brasileiro e aparece na parte debaixo da tabela. Neste momento, o Cruz-Maltino aparece em 15º lugar, com sete pontos, e na próxima rodada enfrenta o Juventude.

© Getty ImagesPhilippe Coutinho durante partida pelo Aston Villa. Meia quer jogar no Cruz-Maltino.



Para o duelo em Caxias do Sul, o meia Dimitri Payet é novamente desfalque e o time vascaíno é dependente do futebol do francês. Sabendo disso, o presidente Pedrinho negocia contratações para o meio-campo.

O grande sonho do Gigante da Colina é fechar a contratação de Philippe Coutinho, que foi revelado pelo Clube Carioca e pertence ao Aston Villa, da Inglaterra. Uma proposta oficial já foi formalizada.

De acordo com Jorge Nicola, mesmo com o interesse do Botafogo de Textor, a tendência é o jogador fechar com o Vasco e a oferta do time da Colina é por um contrato de um ano, com prorrogação automática por mais um se metas forem batidas.

Maior salário do elenco

Além disso, Philippe Coutinho vai ganhar um salário acima de R$ 1,5 milhão mensais se fechar com o Cruz-Maltino. A expectativa é que o meio-campista rescinda com o Aston Villa para assinar com o Clube Carioca.

“Coutinho será dono do maior salário do elenco vascaíno, ele vai superar R$ 1,5 milhão por mês que Dimitri Payet tem direito”, explicou Jorge Nicola em seu canal no Youtube.

O meio-campista nas conversas com Pedrinho, presidente do Gigante da Colina, vem pedindo uma equipe competitiva e outro atleta que pode chegar é o volante Souza. O atleta deve rescindir contrato na Turquia para assinar com o Clube Carioca.

Payet está de saída?

Apesar da chegada de reforços, o time de Álvaro Pacheco pode perder um jogador importante: as notícias do Vasco de hoje é que Dimitri Payet está incomodado com os atrasos salariais e tem chance de deixar o clube, de acordo com o jornalista Fábio Azevedo.

O jogador francês foi a principal contratação do Clube Carioca na temporada passada, mas convive com problemas físicos. Em 2024, ele fez 15 partidas e dois gols marcados.