Com gol salvador de Evertton Araújo já nos acréscimos, Flamengo empata com o Athletico-PR pelo Brasileiro

Jogo bem estudado

Neste domingo (16), Athletico-PR e Flamengo se enfrentaram na Ligga Arena, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida em que o Bolavip Brasil transmitiu em tempo real.

© Getty ImagesEvertton Araújo comemora com os companheiros o gol do Flamengo, contra o Athletico, na Ligga Arena. Fott: Heuler Andrey/Getty Images.



O jogo terminou empatado em 1 a 1. O gol foi marcado por Fernandinho. Já o gol do Mengão foi feito pelo garoto Evertton Araújo, em um jogo de marcações bem ajeitadas.

O primeiro tempo não possibilitou grandes chances de gol. A partida se equiparava a um jogo de xadrez, com cada jogador de ambas as equipes bem posicionadas no campo, e se movimentando sem gerar desencaixes em sua defesa.

As melhores oportunidades saíram do pé do meia Nikão, do Athletico. Com o faro aguçado para o gol, ele arriscou em pelo menos três vezes chutes de fora da área, porém Rossi, bem colocado, fez as defesas tranquilamente.

Mudanças necessárias

Do lado do Flamengo, quem se destacava era o volante Léo Ortiz, que participava bem das jogadas de ataque do Mais Querido e por vezes achou passes na profundidade, um deles deixando Lorran frente a frente com goleiro, para a ruim finalização do garoto.

A primeira etapa terminou em 0 a 0. No intervalo, Bruno Henrique sentiu um mal-estar e foi substituído, dando lugar a Victor Hugo, o que mudou taticamente a equipe do Flamengo.

O empate do Flamengo com o Athletico ficou de bom tamanho? O empate do Flamengo com o Athletico ficou de bom tamanho? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

O Athletico também veio com mudanças: Saiu Filipinho e entrou Cuello. O jogo de ‘seis pontos’ ficou mais aberto, e o Athletico foi o primeiro recompensado nessa troca.

No último suspiro

Já próximo do fim do jogo, Julimar, dentro da área, chutou, e a bola acertou o braço direito de David Luiz. Após consulta no VAR, o árbitro Anderson Daronco considerou que houve infração e assinalou o pênalti.

Na cobrança, Fernandinho abriu o placar. Mas o Flamengo não desistiu. Já nos acréscimos, David Luiz cobrou escanteio, Pedro cabeceou e Léo Linck voou para fazer uma defesa milagrosa.

Até que aos 53 minutos, no último suspiro, Luiz Araújo cobrou escanteio, o jovem Evertton Araújo subiu de cabeça, e marcou o seu primeiro gol como profissional. Foi o empate do Flamengo. Final, Athletico 1 x 1 Flamengo.

Com o resultado, o Flamengo é o líder provisório da competição com 18 pontos. O Athletico ocupa a 2ª posição com 17 pontos.

O que os flamenguistas dizem nas redes sociais