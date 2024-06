Com Gary Medel em campo, o Vasco é melhor defensivamente e leva menos gols

Porque o chileno não joga?

Após duas semanas de paralisação por conta das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, o Vasco da Gama entrou em campo na tarde de ontem (2), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro diante do Flamengo.

© Jorge Rodrigues/AGIFO Vasco sofre menos gols com Medel em campo. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



O jogo ficou marcado pela estreia do treinador Álvaro Pacheco como treinador do Cruz-Maltino, e o panorama foi o pior possível na sua primeira partida, o seu elenco foi humilhado pelo Rubro-Negro, que aplicou a sua maior goleada na história do confronto.

Algo que chamou atenção e revoltou o torcedor do Gigante da Colina, foi a atuação dos defensores João Victor, Léo Pelé e Maicon. Os zagueiros se mostraram extremamente perdidos no jogo durante toda a partida e muitos torcedores pediram as suas saídas.

O que deixa mais um questionamento, porque o chileno Gary Medel não está sendo utilizado? Apesar das desavenças internas, onde ele foi punido por agredir jovem da base, o camisa 17 segue sendo a melhor opção.

Vasco leva menos gols com Medel

Os seus números são a maior prova disso, com o chileno em campo o Gigante leva menos gols. Com ele entre os titulares o clube leva 1 gol a cada 109 minutos, enquanto sem ele, o esquadrão é vazado a cada 36 minutos.

Situação que se intensificou com o começo do Campeonato Brasileiro, onde o clube começa a enfrentar adversários mais qualificados, o que exige ainda mais do time como um todo. Ao todo, eles sofreram 17 gols no decorrer das sete rodadas.

Mesmo com a sua baixa estatura, o que não permite que o jogador chegue em todas as disputas aéreas, Gary Medel trabalha com muita intensidade no jogo terrestre, no entanto, a permanência do jogador é incerta e o jogador tem propostas.

Agora o que resta para o elenco é aproveitar os 10 dias fora de campo para colher os cacos e focar no próximo desafio. O Vasco volta a campo no dia 13, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Mais um jogo complicado para Álvaro Pacheco.

