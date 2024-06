Vestiário do Fluminense pega fogo no Maracaña

Fluminense tropeça mais uma vez no Brasileirão

O Fluminense vem de um empate diante do Juventude em 1 a 1 disputado no último sábado (1), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Tricolor está a apenas um ponto do Z-4, com seis pontos marcados em sete jogos disputados

© Thiago Ribeiro/AGIFFábio falhou feio no gol de empate do São Paulo



O time vive duas realidades distintas no momento. Se na Libertadores o Fluminense fez a 4ª melhor campanha, no Brasileirão a situação é delicada. Algo que jamais ninguém imaginaria no início da temporada, quando o Flu foi um das equipes que mais contratou visando justamente o Brasileirão.

E o reflexo do empate frustrante caiu bem no vestiário do Fluzão no Maracanã logo após a partida. Os atletas relacionados para a partida ficaram muito insatisfeitos com mais um tropeço em casa e o tom foi de cobrança. Segundo o repórter Victor Lessa foi um dos piores momentos do Fluzão dos últimos anos.

Clima do Fluminense esquenta nos bastidores

Jogadores experientes como Marcelo e Felipe Melo tomaram a palavra. O goleiro Fábio estava muito revoltado com seu erro. O arqueiro inclusive pediu desculpas pelo ocorrido durante sua declaração. A informação é do repórter Victor Lessa.

O Fluminense está em crise na sua opinião? O Fluminense está em crise na sua opinião? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Depois da declaração, o clima ficou bastante quente entre os jogadores e os ânimos só foram aparados tempos depois do empate por 1 a 1 contra o Juventude. O Flu poderá reverter o mau momento somente no próximo meio de semana.

Fluminense está em má fase do Brasileirão

O Fluminense aposta na semana de treinos para recuperar a moral do time para que o Clube possa emplacar uma sequências de vitórias e escapar dessa situação delicada que os cariocas vivem no Brasileirão.

O Fluminense volta a campo no próximo dia 12 de junho para encarar o Botafogo no Estádio Nilton Santos, às 20h, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão