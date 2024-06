Após eliminação do Chile, Flamengo pode contar com reforço no Brasileiro

Chile eliminado da Copa América

Sem pausa durante o Brasileirão, a Copa América tem causado preocupação e desfalques em vários times. No Flamengo, cinco jogadores foram convocados para a competição.

No entanto, um deles está prestes a retornar: Erick Pulgar. Convocado pelo Chile, o volante está de volta após a eliminação da La Roja. O Chile, integrante do Grupo A, não conseguiu nenhuma vitória em três jogos.

Na noite deste sábado, a equipe enfrentou o Canadá e precisava de uma vitória para seguir viva, mas não conseguiu sair do empate em 0 a 0. Pulgar começou a partida no banco, mas foi acionado no início do segundo tempo, participando assim de todos os jogos do Chile no torneio.

Pulgar de volta ao Flamengo

Na classificação final, o Chile somou apenas dois pontos. A Argentina, com nove pontos, e o Canadá, com quatro, avançaram às quartas de final. Com a eliminação chilena, Pulgar retorna ao Flamengo e estará à disposição de Tite para o jogo da próxima quarta-feira (3) contra o Atlético-MG.

Apesar da eliminação de Pulgar, o Flamengo ainda conta com vários jogadores disputando a Copa América. Viña, Varela, De La Cruz e Arrascaeta estão representando a Seleção Uruguaia.

A Celeste, inclusive, lidera o Grupo C e está com a classificação praticamente garantida para as quartas de final. O Uruguai enfrenta os Estados Unidos nesta segunda-feira (1). Os times vão a campo no gramado às 22h (horário de Brasília).

Flamengo x Cruzeiro

Enquanto Pulgar e os outros companheiros não retornam, o Flamengo enfrenta mais um desafio com muitos desfalques. Desta vez, o compromisso é contra o Cruzeiro, às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (30), no Maracanã.

Na última rodada, o Flamengo sofreu uma virada nos minutos finais contra o Juventude, encerrando uma sequência invicta de nove jogos, composta por oito vitórias e um empate. Mesmo assim, o Rubro-Negro manteve a liderança com 24 pontos.

Enquanto isso, o Cruzeiro segue sua trajetória de ascensão no campeonato. Vencendo o Athletico-PR na última rodada, os mineiros subiram para a quinta posição com 20 pontos, marcando a sétima vitória nos últimos dez jogos.

