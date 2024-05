Bruno Henrique não joga contra o Millonarios e Flamengo retorno

Vale lembrar que Bruno Henrique estava treinando normal com o restante do elenco no CT do Ninho do Urubu

Jogador é desfalque certo

O Flamengo tem um desfalque bem importante para o jogo desta terça-feira (28), contra o Millonarios, da Colômbia, pela rodada seis da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

© Gilvan de SouzaFoto: Divulgação/Flamengo – Bruno Henrique não volta para o jogo contra o Millonarios



A grande ausência fica por conta Bruno Henrique. O jogador teve uma lesão no pé e está fora dos gramados desde o jogo contra o Corinthians, no dia 11 de maio, pelo Brasileirão, onde o Mais Querido venceu por 2 a 0.

Segundo informações divulgadas há pouco pelo jornalista Venê Casagrande, Bruno Henrique não joga contra o Millonarios. Ainda segundo o repórter, a ideia do Flamengo é ter o jogador contra o Vasco.

“Embora tenha treinado com o grupo recentemente, Bruno Henrique está fora do duelo do Flamengo com o Millonarios, nesta terça, pela Libertadores. A ideia é que o atacante retorne no domingo, contra o Vasco, pelo Brasileirão“, escreveu Venê Casagrande.

Vale lembrar que Bruno Henrique estava treinando normal com o restante do elenco no CT do Ninho do Urubu. No entanto, a comissão técnica de Tite faz um planejamento especial de retorno do jogador.

Flamengo tem mais um desfalque além de Bruno

Outro desfalque do Flamengo para o jogo contra o Millonarios é Leo Pereira. O zagueiro segue se recuperando de uma lesão no músculo da posterior da coxa esquerda.

O jogo do Flamengo contra o Millonarios acontece nesta terça-feira, dia 28 de maio, no Estádio do Maracanã. A partida te início marcado para às 21h (horário de Brasília).

