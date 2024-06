Bruno Henrique é suspenso por um jogo por Conmebol

A ‘condenação’ de BH

Bruno Henrique foi julgado pela Conmebol nesta terça-feira (25). Expulso no último jogo da fase de grupos por uma entrada dura, o atacante do Flamengo recebeu uma partida de suspensão.

Jogador foi suspenso por um jogo.



Com isso, o camisa 27 fica de fora da partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro encara o Bolívar, da Bolívia, em 15 de agosto, no Maracanã.

Internamente, o Flamengo, que determinou o pagamento do terreno do novo estádio, estava preocupado com a situação do jogador. Agora, com a decisão da Conmebol, ele poderá retornar no jogo da volta, marcado para 22 de agosto.

Torcedores estavam preocupados

Na jogada, Bruno Henrique, que sofreu um pênalti no FlaFlu, deu uma entrada forte no jogador adversário. O lance terminou com as travas da chuteira do atacante marcando a canela do atleta.

Na temporada passada, o lateral Marcelo, do Fluminense, cometeu uma falta semelhante, em jogo contra o Argentinos Juniors. O atleta foi denunciado e pegou uma suspensão de três confrontos.

Julgado e suspenso por um jogo, Bruno Henrique também recebeu uma multa de R$ 8,1 mil. Na partida em questão, contra o Millonarios, ele recebeu um cartão vermelho.

Baixa no Brasileirão

Além de ficar fora do confronto pela Libertadores, Bruno Henrique também será uma baixa para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Foi detectado um trauma no pé esquerdo do atacante.

Com isso, o jogador, que já teve o seu substituto definido por Tite, perderá o confronto contra o Juventude. A partida será nesta quarta-feira (26), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

