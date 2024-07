Botafogo x Atlético-MG AO VIVO – Onde assistir jogo em tempo real pelo Brasileirão Série A

Minuto a minuto do jogo Botafogo x Atlético-MG ao vivo pelo Brasileirão Série A 2024, no dia 7 de julho, às 20h30. Siga todos os lances da transmissão, escalações e resultados em tempo real

Onde acompanhar Botafogo x Atlético-MG?

Pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o Atlético-MG no Estádio Nilton Santos neste domingo (7) às 20h30 (horário de Brasília).

O Fogão é o segundo colocado com 27 pontos, apenas atrás do líder Flamengo, com 31. O Galo ocupa a décima primeira posição, com 18 pontos. O último encontro entre os times foi pelo Brasileirão do ano passado na Arena MRV, com vitória do time de minas por 1 a 0.

A partida entre Botafogo x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo site do Bolavip Brasil a partir das 19h, com atualizações desde o pré-jogo e últimas notícias do evento.