Botafogo oferece R$ 29 milhões ao Southampton e contratação de Lyanco só depende do zagueiro

Olha a chance de reforço aí!

O Botafogo fez uma proposta para comprar o zagueiro Lyanco, do Southampton, da Inglaterra. A investida de John Textor pode chegar a 5 milhões de euros (R$ 29 milhões na cotação atual), de acordo com reportagem do UOL Esporte.

© Getty ImagesLyanco tem a decisão nas mãos para definir em qual time quer jogar no Brasil. Botafogo fez proposta vantajosa a time inglês



Até hoje de manhã, o Atlético-MG e o Vasco liberavam a corrida pelo zagueiro de 27 anos, que tem o desejo de retornar ao Brasil. Segundo matéria assinada por André Hernan e Bruno Andrade, a oferta botafoguense colocou “lenha na fogueira”.

O Glorioso ofereceu um vínculo até 2028 a Lyanco, que atuou emprestado pelo Al-Gharafa, do Catar, na última temporada. A decisão agora está nas mãos do próprio beque, que passou pelas categorias de base em General Severiano.

Pesam a favor do Botafogo a boa relação de Lyanco com o Southampton e a identificação com o Glorioso, onde foi formado. Os ingleses já toparam a transferências e caberá ao próprio beque decidir seu destino.

Staff do zagueiro confirma negócio adiantado

“Estamos quase acertados. Não há nada assinado, mas ficou próximo”, afirma a fonte do staff do zagueiro do Southampton a Jorge Nicola. O vídeo está disponível no canal do jornalista no YouTube.

Na temporada passada, o defensor esteve emprestado ao Al-Gharafa, onde fez 16 jogos oficiais. Por muito pouco não foi comprado pelos catáris – pesou contra a negociação o fato de o beque querer regressar ao futebol brasileiro.

Lyanco é um bom reforço para o Botafogo? Lyanco é um bom reforço para o Botafogo? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

No Southampton, Lyanco tem contrato até junho de 2025. O valor para adquiri-lo em definitivo é de cerca de 4,5 milhões de euros – R$ 26 milhões aproximadamente -, por isso os ingleses topam o negócio neste momento.

Histórico do zagueiro

Lyanco teve passagem pelas categorias de base do Botafogo, mas teve sua formação concluída no São Paulo. Com poucos jogos no time profissional do clube paulista, o zagueiro se transferiu para o Torino, em 2017.

Foram quatro temporadas no futebol italiano até ser adquirido pelo Southampton. A temporada 2022/2023 foi a com mais jogos desde que deixou o Brasil: 30 partidas, segundo o site O Gol.

No Brasileirão

Logo mais, às 19h (horário de Brasília), o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino, no Estádio Nílton Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Após dois jogos sem vitória, o time de Artur Jorge caiu para a 4ª posição.