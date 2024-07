Botafogo é o time que mais tem gols de bola parada no Brasileirão

Arma letal do Fogão

No quesito gols em bola parada, ninguém é melhor que o Botafogo no Brasileirão. Com o gol de cabeça de Bastos no empate contra o Vasco após cobrança de escanteio, a equipe chegou a dez gols a partir de bolas paradas e é líder isolada do ranking voltado nesse assunto.

Esse número alcançado representa 48% do total de 21 gols anotados pelo Glorioso na competição. O gol anotado pelo zagueiro angolano foi o oitavo a partir de escanteios. Ainda houve um em cobrança de pênalti de Tiquinho Soares e outro em falta direta de Savarino, ambos na goleada por 5 a 1 sobre o Juventude, na 3ª rodada.

© Jorge Rodrigues/AGIFEduardo jogador do Botafogo comemora seu gol durante partida contra o Bragantino no Estádio Engenhão pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



O Flamengo é o vice-líder do ranking, com oito gols. O último marcado por Fabrício Bruno nesta rodada, contra o Cruzeiro no Maracanã, após cobrança de falta levantada por Luiz Araújo.

Um pouco atrás aparecem Juventude, Bragantino e Palmeiras, todos com sete. O Verdão, inclusive, aparece com destaque na lista após balançar as redes duas vezes no clássico contra o Corinthians desta segunda-feira (1) com gols a partir de bolas paradas.

Sendo um após falta cobrada por Raphael Veiga, desviada de cabeça por Fabinho, e outro com cabeçada de Vitor Reis, depois de escanteio batido pelo próprio Veiga.

Ranking de gols marcados através de bolas paradas

Fonte: Espião Estatístico do GE

Batendo na trave no ano passado, o Botafogo tem futebol para conquistar o Brasileirão esse ano? Batendo na trave no ano passado, o Botafogo tem futebol para conquistar o Brasileirão esse ano? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Na busca pela liderança

Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro com 24 pontos, o Alvinegro Carioca está atrás de Palmeiras com 26 e o líder Flamengo, com 27. Dependendo do resultado de seus concorrentes e uma vitória no próximo jogo, poderá dar a liderança provisória ao fogão no término da rodada.

Na busca do triunfo, o próximo embate será diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. A partida será no dia nesta quarta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), pela décima quarta rodada do Brasileirão.