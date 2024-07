Gabigol assina com Palmeiras que tenta liberação com o Flamengo

Com a proximidade da janela de transferência, o Flamengo deve contar com a saídas e chegadas na equipe para a temporada

Em busca de títulos

A saída de Gabigol no Flamengo vem ganhando cada vez mais força nos bastidores para a temporada. Inicialmente com a gestão do Palmeiras buscando a contratação do camisa 99 de forma imediata, chegou a oferecer R$ 10 milhões para tê-lo na equipe.

© Getty ImagesGabigol tem futuro definido longe do Flamengo



Entretanto, não conseguindo chegar em um acordo com a equipe para a temporada, buscando firmar um outro acordo. Desta forma, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o camisa 99 assinou um pré-acordo com a equipe paulista para deixar o Rubro-Negro sem qualquer custo no final do ano.

“Uma pessoa próxima a Leila Pereira, me assegurou que Gabigol assinou pré-contrato com o Verdão no final da tarde, início da noite de quarta-feira (3). Pré-contrato que tem validade a partir de primeiro de janeiro de 2025“, disse Nicola, que completou:

Acordo fechado

“(O contrato) prevê 5 anos de vínculo e o maior salário do futebol brasileiro, acima dos R$ 2 milhões. Salários, direitos econômicos, luvas e também prêmios por conquistas”, informou o jornalista.

Com a recusa da proposta inicial e entendendo a dificuldade para liberá-lo sem qualquer custo na próxima janela de transferência, a diretoria do Palmeiras vem trabalhando vem trabalhando nos bastidores para entender qual seria a melhor oferta nesse momento.

“Esse contrato só terá validade em 2024 se o Palmeiras chegar a um acordo com o Flamengo e aí que vem uma notícia boa. O Palmeiras, depois de um primeiro momento, sugerir ao Flamengo a mudança de Gabigol de forma livre, sem custos, agora o Palmeiras cogita a possibilidade de pagar (…)”, acrescentou Nicola.

Estratégia para chegada de imediato

Com os R$ 10 milhões recusados para a temporada, a presidente Leila Pereira vem analisando internamente uma proposta melhor, chegando a cerca de R$ 16,5 milhões. Entretanto, a diretoria ainda analisa a possibilidade antes de enviar a proposta.

“(O Verdão aceita pagar) 3 milhões de dólares para ter Gabigol de forma antecipada. Esses 3 milhões de dólares equivalem a R$ 16,5 milhões. A proposta ainda não foi enviada, ela estava sendo debatida”, finalizou.

Vale destacar que esse tipo de negociação está longe dos padrões exercidos no mercado pela equipe paulista nas últimas janelas de transferência. Onde tem como maior objetivo investir em jogadores mais baratos e com alto poder de revenda futuramente.