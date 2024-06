Assessor do Atlético-GO detona Felipe Melo: “ser desprezível…”

Álvaro de Castro, foi empurrado pelas costas por jogador do Tricolor Carioca no último jogo, no Maracanã, e dispara contra Felipe Melo

Confusão no Maracanã

O assessor de imprensa Álvaro de Castro, do Atlético-GO, foi empurrado pelas costas por Felipe Melo na partida contra o Fluminense ontem (15), no Maracanã, e detalhou o início da confusão. Segundo o jornalista, ele não comemorou olhando para o banco tricolor. O Felipe Melo foi expulso após agressão.

“Eu dou um pulinho, sinceramente, na adrenalina, eu nem lembro direito. Eu escuto alguém me xingando, e eu sou empurrado por um ser desprezível e desumano, que é o Felipe Melo. Em momento algum sequer olhei para o banco, eu não a mirei câmera para o banco deles”, disse Álvaro de Castro ao Uol.

Parte do elenco do Fluminense alegam que o assessor provocou após o gol da virada do Dragão. Ele teria passado em frente ao banco de reservas tricolor pulando e comemorando com um soco no ar.

© Thiago Ribeiro/AGIFFelipe Melo jogador do Fluminense durante partida contra o Colo-Colo no estadio Maracana pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Felipe Melo empurrando assessor do Atlético-GO / FOTO: Reprodução-X

Ameaças e agressões

O assessor do Atlético-GO relatou ainda que recebeu ameaças e agressões após a partida. O time de Jair Ventura venceu, de virada, por 2 a 1, colocando o Fluminense na zona de rebaixamento da competição.

“O Felipe Melo tira fotos na cama com as taças que ele ganha. Mas o fato dele ter muitos títulos não muda o fato dele ser desprezível. Todo mundo do futebol sabe disso”, acrescentou.

“Felipe Melo uma hora vai fazer uma m… que não pode. Fácil é bater em assessor de imprensa. Sou uma pessoa de um cargo pequeno, posso ser demitido. Posso nunca mais trabalhar em nenhum outro clube”, disse Álvaro de Castro.

Em um grupo de imprensa do Atlético-GO no aplicativo de mensagens, o assessor disse ter sido cercado por oito funcionários do clube carioca, que o teriam agredido e ameaçado ainda no local.

“E muita coisa aconteceu depois. A assessoria do Fluminense me coagiu, foi lá conversar com a minha supervisão, mostrar o tal do ‘pulinho’. Fui xingado pelo staff do Fluminense. Também fui agredido por um torcedor do Fluminense que estava nos camarotes e risca minha cara”, completou o assessor de imprensa.

Perguntado pelo ge, o Fluminense alegou que em nenhum momento ele foi ameaçado, e que a segurança esteve presente para garantir a integridade física do profissional, assim como acontece em todos os jogos.

O Fluminense, atual campeão da Libertadores, já é uma decepção nessa temporada? O Fluminense, atual campeão da Libertadores, já é uma decepção nessa temporada? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Situação do Flu e próximo confronto

A derrota para o Atlético-GO por 2 a 1, em casa, deixou o Fluminense ainda pior no campeonato. Agora, ocupa a décima sétima posição, na zona de rebaixamento, com apenas 6 pontos em 9 partidas.

A próxima oportunidade de tentar subir na tabela, vai ser diante do Cruzeiro, no Estádio do Mineirão. A partida válida pela décima rodada do Brasileirão será nessa quarta-feira (19), ás 21h30.