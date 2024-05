Arrascaeta e Pedro podem ser ausência diante do Bolívar na Libertadores e preocupa Tite

Vitória no Flamengo no Brasileiro deu um gás a mais para o confronto decisivo da Libertadores, onde o Rubro-Negro precisa dos pontos para se garantir na próxima fase

Agora é guerra

Flamengo conquistou uma vitória importante diante do Corinthians, onde venceu por 2 a 0, e apresentou um futebol consistente dentro de campo, algo que não vinha acontecendo há tempos.

© Foto: Marcelo Cortes /CRFTite recebe notícia de última hora e liga alerta para a Libertadores



A principal preocupação é estar com a equipe forte para enfrentar os próximos compromissos na temporada. Já de olho na próxima janela de transferência, a gestão vem se mantendo ativa no mercado e já tem um alvo definido na temporada.

Vale destacar, inclusive, que o nome de Vitor Roque chegou a ser cogitado nos bastidores do Rubro-Negro, entendendo o momento complicado que passa no Barcelona. Mas, mesmo diante das movimentações, a comissão técnica vem focada para entender quais jogadores terá em mãos para a partida diante do Bolívar, pela Libertadores, na próxima quarta-feira (15), diante das últimas lesões.

De olho na DM Rubro-Negra

Essa segunda-feira (13), será determinante para o Mais Querido, onde saberá se poderá contar com Pedro e Arrascaeta. Em contraponto, Erick Pulgar tem seu retorno praticamente descartado, enquanto Bruno Henrique tem chances de retornar a equipe.

Pedro foi substituído no intervalo do confronto diante do Corinthians, sentindo incômodo no adutor direito, após uma pancada no joelho. A presença do centroavante é determinante diante da falta de opções para a posição, já que Carlinhos não está inscrito na primeira fase da Libertadores e Gabigol ainda vem recobrando o ritmo de jogo após tempo afastado.

Bastidores movimentados na Gávea

Outra dúvida para o confronto é Arrascaeta, que foi diagnosticado com uma pequena lesão na posterior da coxa após o jogo contra o Botafogo. Desde então, são quatro jogos desfalcando a equipe. Durante a partida contra o Corinthians, o Uruguaio foi uma opção no banco e diante do Bolívar ainda não tem presença garantida, conforme informou o GE.

O meia não está em condições de jogar, e há uma cautela quanto ao retorno do craque para que não haja agravamento da lesão, podendo assim, aumentar o período longe dos gramados. Os próximos dois treinamentos serão determinantes para a comissão técnica definir se utilizará ou não o craque.