Após recusar West Ham, Fabrício Bruno tem novo interessado no Flamengo 

Zagueiro deve voltar à equipe titular do Flamengo após recusar a proposta financeira do West Ham

Fabrício Bruno fica no Mengão

Por uma diferença total de cerca de R$ 3 milhões no contrato, Fabrício Bruno decidiu que, no momento, vai ficar no Flamengo e recusou a ida para o West Ham, que já estava acertada entre os clubes.

© Thiago Ribeiro/AGIFFabrício Bruno fica no Flamengo, por enquanto



O zagueiro entendeu que não valia a pena, já que tem toda estrutura já montada no Rio de Janeiro e também por conta da gravidez da esposa, que está com apenas quatro meses e teria que se mudar.

O West Ham não sinalizou com um aumento na proposta, e quis dar um bônus de assinatura de aproximadamente 150 mil libras (R$ 1 mi) e ele não aceitou. Fabrício achou melhor ficar no Rio, mas o clube esperava uma nova proposta nos próximos dias.

A Atalanta, mais uma vez, está interessada no zagueiro. O clube de Bergamo, campeão da Liga Europa, já tentou sua chegada em outros momentos. A equipe italiana, no entanto, sinaliza valores enormes.

Valores menores

Enquanto o West Ham fez proposta de R$ 84 milhões, a Atalanta quer fechar negócio por R$ 68 milhões. Uma proposta ainda não foi para a mesa do clube carioca, mas ela deve chegar em breve. Cabe ao Mengo e ao atleta tomarem a decisão.

Flamengo deveria vender Fabrício Bruno? Flamengo deveria vender Fabrício Bruno? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

De acordo com o jornalista Graeme Bailey, Fabrício Bruno pediu um salário de 100 mil libras (R$ 666,7 mil) por semana no West Ham. Esse valor faria o zagueiro ter um dos maiores vencimentos do elenco inglês, superando destaques do time como Mohamed Kudus, Thomas Soucek e Jarrod Bowen.

West Ham, por sua vez, não cedeu à pedida do Fabrício Bruno. As negociações estão emperradas. O diretor técnico do West Ham, Tim Steidten, está no Brasil para tentar resolver as pendências com Fabrício Bruno. A Atalanta, enquanto isso, também vai tentar fechar negócio.

Zagueiro pega o Vasco em clássico

Segundo o GE, Fabrício Bruno deve voltar à equipe titular do Flamengo após recusar a proposta financeira do West Ham. O atleta entrará no lugar de David Luiz e fará dupla com o Léo Ortiz. Tite definirá a escalação para o clássico com o Vasco na manhã deste sábado (1).

Além dele, Matías Viña assume a posição de Ayrton Lucas, machucado. O Allan deve seguir como titular, como o Erick Pulgar no banco de reservas. A provável escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Viña; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro.