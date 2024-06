777 emite nota oficial externando repúdio contra atitude de Pedrinho

Em busca de evolução

Vasco está a um ponto da zona de rebaixamento, após conquistar apenas seis pontos em sete partidas disputadas. Álvaro Pacheco, que fez a sua estreia no Cruz-Maltino levando uma goleada, busca se redimir diante do Palmeiras nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque.

Apesar de estatisticamente a 777 Partnes ter realizado grandes investimentos na equipe, colocando o clube em terceiro que mais contrato na temporada, em campo a situação não reflete a mesma. Já que o desempenho está bem abaixo do esperado em campo, comprometendo o planejamento para temporada.

Desta forma, o presidente Pedrinho buscou tirar a empresa do poder, buscando outra que pudesse assumir o lugar, mas não apareceram interessados. Mas, apesar de estar afastada, o mandatário assumiu que o pode do clube ainda pertence a Vasco SAF.

Diante da atitude tomada pelo presidente, a empresa norte americana se posicionou a atitude do Vasco associação. “A 777 Partners vem a público expressar seu mais veemente repúdio à temerária intervenção do presidente do clube associativo na administração profissional da Vasco da Gama SAF, que culminou com as saídas do CEO Lúcio Barbosa e da CFO Kátia dos Santos”, iniciou.

Através da nota, a empresa ainda responsabiliza o presidente sobre prejuízos que essa atitude possa causar ao clube. Apontando ainda, que as regras estão sendo descumpridas e podem prejudicar a equipe a longo prazo.

“Ao romper o regramento estatutário da empresa, e, consequentemente, comprometer seus controles internos e processos de integridade, o presidente do clube associativo obrigatoriamente assume responsabilidade pelas consequências desse descalabro e pelos possíveis prejuízos que venham a ser causados à empresa, seus colaboradores e seus sócios”.

A empresa norte-americana destacou através da nota que vem buscando retomar o poder do clube, além de destacar o valor que já foi investido no clube e apontar que a empresa vem honrando com seus compromissos.

“A 777 Partners informa ainda que segue lutando para reverter a absurda decisão que cassou os direitos do sócio majoritário na Vasco SAF, que já aportou mais de R$ 310 milhões na companhia e está em dia com todas as suas obrigações. Temos plena confiança de que a justiça brasileira não validará a tentativa de expropriação de capital externo de investidores internacionais que confiaram no Brasil”.

Rebatendo a acusação de Pedrinho, sobre as dívidas da empresa, já que destacou que tem condições de honrar com todas as obrigações com o Vasco “Aproveitamos para reafirmar aos vascaínos que estamos prontos para seguir investindo e honrando nossas obrigações para com a Vasco SAF tão logo este triste episódio seja superado”.

