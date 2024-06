Cano iguala sua maior sequência sem gols pelo Flu

Seca incomoda argentino

Após derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Atlético-GO, de virada, Cano igualou sua maior sequência de jogos sem marcar pelo clube. Com o desempenho do último sábado, no Maracanã, o argentino chegou a sete partidas sem balançar as redes.

Já são 44 dias sem gols. A última vez em que Cano marcou foi no dia 4 de maio de 2024, no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG no Brasileirão. Este foi apenas o quinto gol no ano do argentino, que foi artilheiro do Brasil em 2023, com 40 gols marcados. Lelê, lesionado há quase dois meses, e Arias, convocado à seleção da Colômbia, são os artilheiros do Tricolor na temporada até aqui, com seis gols cada um.

German Cano jogador do Fluminense durante partida contra o Atletico-GO no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024.



Não é por falta de tentativa

Contra o Dragão, Cano foi responsável por quatro das nove finalizações do Fluminense no jogo. Sem conseguir converter as chances em bolas na rede, saiu novamente em branco de uma partida nessa temporada.

Sequência atual é igual a da temporada passada, depois de marcar contra o Cruzeiro em maio de 2023, Cano amargou sete partidas sem marcar, contra Cuiabá, Flamengo (dois jogos), Botafogo, Corinthians, Bragantino e River Plate. Ele voltou a fazer gols contra o Goiás, na décima rodada do Brasileirão 2023.

Em março deste ano, Cano sofreu uma entorse no joelho que o tirou de dois jogos, contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, e o Alianza Lima, pela Copa Libertadores. Essa foi apenas a segunda lesão do argentino desde que chegou ao Brasil, em 2020.

A região lesionada ainda demanda certos cuidados junto ao departamento médico do Fluminense, com trabalhos de reforço. Em abril, o argentino citou que a inflamação no joelho era um obstáculo a mais dentro de campo.

“O Cano também está passando por um momento difícil, é acostumado a fazer muitos gols, principalmente depois que cheguei. Ele viveu o apogeu da carreira até agora no ano passado. Quando acontece esse tipo de evento é sempre mais difícil retomar. Ele está se esforçando. É um jogador que a gente acredita”, disse Diniz.

“Todo mundo voltou com atraso por causa da temporada do ano passado. Quando ele voltou, teve problema no joelho. Sentiu o adutor contra o Juventude. O Cano desde que chegou não ficava de fora de jogo nenhum. Estava tudo um pouco mais fácil para ele. É um cara que a gente é grato a ele, é um grande ser humano. A gente tem que continuar lutando e lutando junto”, completou o treinador.

Chance de encerrar jejum

O maior jejum de Cano desde que chegou ao Brasil segue sendo um período de dez jogos sem marcar pelo Vasco, em 2021, entre os dias 28 de julho e 6 de setembro.

O Fluminense volta a campo nessa quarta-feira (19), contra o Cruzeiro, no Estádio Mineirão, às 21h30. O Tricolor tem três jogadores suspensos para o confronto, é o atual vice-lanterna da tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos somados em 27 possíveis.